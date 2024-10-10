Дождь с грозой в октябре. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 10 октября, в Украине будет солнечно и сухо. Но дожди с грозами могут "проскочить" на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Украина сегодня будет принадлежать сухой комфортной воздушной массе. Осадки повсюду маловероятны, разве что в Крыму и в Херсонской области пройдет локальный дождь с грозой", - рассказала она.
По данным синоптика, максимальная температура воздуха в Украине будет составлять +18...+24 градуса.
"В Киеве 10 октября - так же, без дождя и +20 градусов. С 12 октября будет больше дождей и значительно меньше теплой погоды", - напомнила Диденко.
Погода в Украине
В течение следующих нескольких дней в большинстве областей Украины будет преобладать погода без осадков. Температурные показатели (по сравнению с предыдущими днями) также возрастут.
Дневные максимумы в большинстве регионов ожидаются в пределах +17...+24 градусов. Синоптики подчеркивают, что этот период в Украине можно смело назвать "бабьим летом", правда, коротким.
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