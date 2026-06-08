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Дощі, грози та шквальний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 08.06.2026 Пн
1 хв
Де чекати негоди?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 8 червня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 8 червня, знову дощитиме. Окрім того, можливі грози та шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Сьогодні дощі можуть супроводжуватися грозами. При грозах можливі шквали і короткочасні сильніші зливи.

Температура повітря у понеділок в Україні очікується комфортною, протягом дня +22...+26 градусів, на сході та півдні +24...+29 градусів.


У Києві сьогодні очікується дощ, можлива гроза. Вдень температура повітря буде комфортною, +22...+23 градуси.

Фото: понеділок в Україні буде дощовим (інфографіка: РБК-Україна)

Тиждень очікується теплим чи навіть дуже теплим, але вологим. Погода буде нестійкою, з коливаннями атмосферного тиску, часом із задухою при високій вологості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що травень "порушив" норму в Києві - які рекорди зафіксували в місті впродовж останнього місяця весни й коли було найспекотніше.

Крім того, синоптики пояснювали, чому літо 2026 року офіційно прийшло в Україну не за графіком.

Також спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.

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