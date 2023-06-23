Поручил уволить одесского "военкома" и не только: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Дал срочное поручение уволить с должности одесского "военкома", подозреваемого в продаже "белых билетов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время заседания был поднят вопрос:

оборонно-наступательных операций;

снабжение оружия;

контрактов с партнерами;

темпы роста производства в украинском ОПК

"Дал срочное поручение Главкому Залужному (Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, - ред.) немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" - начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - написал президент.

Также президент приказал создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов в стране.

Скандал с начальником одесского ТЦК

В начале мая правоохранительные органы открыли уголовное дело против начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Последний подозревается в продаже "белых билетов". После этого он был отстранен от выполнения служебных полномочий.

Журналисты, в свою очередь, выяснили, что:

жена "военкома" во время войны приобрела себе элитный автомобиль;

семья подозреваемого купила в Испании недвижимость и машины на миллионы долларов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мероприятий при расследовании незаконного обогащения "военкома".