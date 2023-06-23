Поручил уволить одесского "военкома" и не только: Зеленский провел заседание Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Дал срочное поручение уволить с должности одесского "военкома", подозреваемого в продаже "белых билетов"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Во время заседания был поднят вопрос:
- оборонно-наступательных операций;
- снабжение оружия;
- контрактов с партнерами;
- темпы роста производства в украинском ОПК
"Дал срочное поручение Главкому Залужному (Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, - ред.) немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" - начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - написал президент.
Также президент приказал создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов в стране.
Скандал с начальником одесского ТЦК
В начале мая правоохранительные органы открыли уголовное дело против начальника Одесского областного территориального центра комплектования. Последний подозревается в продаже "белых билетов". После этого он был отстранен от выполнения служебных полномочий.
Журналисты, в свою очередь, выяснили, что:
- жена "военкома" во время войны приобрела себе элитный автомобиль;
- семья подозреваемого купила в Испании недвижимость и машины на миллионы долларов.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об инициировании проверки военкоматов по всей Украине, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мероприятий при расследовании незаконного обогащения "военкома".
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