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Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят в июне, - Дуда

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 17:10
Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят в июне, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Александр Белоус

На саммите НАТО в июне 2021 года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в альянсе. На саммите будет осуждаться вопрос безопасности Украины и всей Центральной Европы.

Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве брифинге, который транслировался в Facebook украинского президента.

Как отметил Дуда, во время встречи с Зеленским говорили о саммите Североатлантического альянса, который состоится в середине июня в Брюсселе. По его словам, тема безопасности Украины там точно будет обсуждаться.

"Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", - сказал Дуда.

В свою очередь Зеленский заявил, что Польша и президент Дуда поддерживают украинцев и стремление Украины в НАТО

"Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. Я также хочу поблагодарить Анджея Дуду, за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО", - сказал он.

Зеленский также выразил благодарность за то, что "Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией",

Напомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что вопрос предоставления плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины является абсолютно легитимным. Но для этого нужен консенсус всего Альянса.

Данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский союз и НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, проведенного агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в ЕС.

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