Дорожню карту для вступу України до НАТО обговорять у червні, - Дуда
На саміті НАТО в червні 2021 року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати для членства в Альянсі. На саміті буде засуджуватися питання безпеки України і всієї Центральної Європи.
Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда на спільному з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві брифінгу, який транслювався в Facebook українського президента.
Як зазначив Дуда, під час зустрічі із Зеленським говорили про Саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в середині червня в Брюсселі. За його словами, тема безпеки України там точно буде обговорюватися.
"По-перше, це питання безпеки України, а в цьому зв'язку і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, дорожньої карти до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться", - сказав Дуда.
У свою чергу Зеленський заявив, що Польща і президент Дуда підтримують українців і прагнення України в НАТО
"Польща завжди підтримує Україну, український народ. Я також хочу подякувати Анджею Дуду, за те, що він ще раз запевнив Україну в підтримці, в адвокації нашої країни щодо членства в НАТО", - сказав він.
Зеленський також висловив подяку за те, що "Польща на чолі з президентом Дудою захищає наш суверенітет і нашу територіальну цілісність і не визнає незаконну анексію Криму Російською Федерацією",
Нагадаємо, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що питання надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України є абсолютно легітимним. Але для цього потрібен консенсус всього Альянсу.
Дані опитування Центру "Соціс" і Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського Союзу та НАТО.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, проведеного агентством Kantar у вересні 2020 року, в середньому 55% респондентів Франції, Німеччини, Італії, Польщі бачать Україну в ЄС.