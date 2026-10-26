Дорожчий за iPad Pro: Apple тестує унікальний гнучкий планшет

Apple розпочала тестування гігантського складаного планшета, конструкція якого орієнтується на рішення від Huawei. Пристрій може отримати дисплей розміром до 20 дюймів і з'явитися на ринку вже у 2028 році

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на технічного оглядача Kang у Weibo .

Розробку нового формату активізували після успішного запуску першого складаного смартфона iPhone Duo, який показав високий попит серед користувачів.

За даними аналітика Мін-Чі Куо, офіційного релізу планшета варто очікувати приблизно у 2028 році. Дисплей пристрою у розкладеному вигляді становитиме від 18 до 20 дюймів.

Технічні особливості та захист екрана

Зазначається, що для створення цього пристрою Купертіно планує використати спеціальне надтонке скло.

Ексклюзивним постачальником захисного покриття стане компанія Corning. Обробкою та інспекцією якості займатиметься компанія GIS.

Припускається, що конструкція може отримати нанотекстуроване покриття, яке захищатиме екран від зношування у місці згину. Раніше ми інформували, що з проблемою зношуваності дисплея вже зіткнувся iPhone Duo.

Експерти порівнюють новинку із двома планшетами iPad mini, з'єднаними між собою за допомогою спеціального шарніра.

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Оновлення ПЗ

Для повноцінної роботи з 18-дюймовим екраном стандартної системи iPadOS буде недостатньо. Розробникам доведеться суттєво адаптувати інтерфейс або надати йому функціональності, наближеної до настільних операційних систем.

Подібне рішення вже реалізували в Huawei, де операційну систему HarmonyOS спеціально налаштували під великий складаний екран.

Вартість

Новий пристрій позиціонується як ексклюзивне рішення, тому Apple не планує масових поставок. На 2028 рік аналітики прогнозують випуск лише 1 мільйона одиниць.

Ціна пристрою очікується дуже високою. Оскільки конкурент від Huawei на старті продажів коштував еквівалент 3740 доларів, гнучкий планшет від Apple може виявитися ще дорожчим і суттєво перевищити вартість сучасних моделей iPad Pro.