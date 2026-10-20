Ризик швидкого зносу: у перших iPhone Duo виявили несподіваний дефект екрана

Офіційні поставки першого гнучкого смартфона Apple, iPhone Duo, стартують вже цієї п'ятниці, 23 жовтня. Проте деякі користувачі отримали пристрій на кілька днів раніше і вже звернули увагу на проблеми з покриттям дисплея у місці згину.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на технічного оглядача Ice Universe в X.

У чому особливість конструкції екрана Apple?

Під час перших оглядів на презентації аналітики та блогери хвалили Apple за практично непомітну складку на екрані iPhone Duo. Однак реальний досвід використання перших покупців показав зворотний бік цього рішення.

У Купертіно застосували підхід, який відрізняється від підходу конкурентів.

Так, якщо Samsung у своїх Fold використовує ультратонке гнучке скло (Ultra Thin Glass) для створення твердої поверхні, то Apple зробила ставку на м'якше захисне покриття.

За задумом розробників, це дозволить відносно недорого замінювати його у разі появи подряпин.

BREAKING！A shocking new discovery about the iPhone Duo's foldable display! According to Weibo user Kang, the screen around the iPhone Duo's crease is surprisingly SOFT to the touch. When pressed with a finger, the surface can even develop visible WRINKLES! This is something we've never seen mentioned in previous reviews of foldable phones. Even more interesting, Kang claims this behavior is common across multiple units. Could this be related to Apple's rumored variable-thickness ultra-thin glass (UTG), with a thinner central folding region and thicker surrounding areas? If so, Apple may have adopted a radically different approach to managing stress around the fold. The engineering behind this display could be far more interesting than we initially thought. Source: Weibo user @Kang (hands-on testing and video) — Ice Universe (@UniverseIce) October 20, 2026

Тактильні відчуття - провал?

Перші відеоогляди реальних користувачів демонструють, що через такий дизайн покриття над шарніром виявилося занадто м'яким.

Зазначається, що коли екран просто увімкнений і до нього не торкаються, складка справді майже не кидається в очі.

Проте під час проведення пальцем по центральній лінії дисплея вона не лише чітко помітна, а й виразно відчувається фізично, оскільки шарнірна зона прогинається під натиском.

Наразі невідомо, як така конструкція поводитиметься з часом. На багатьох гнучких смартфонах складка стає помітнішою в міру збільшення кількості циклів згинання та розгинання.

Конструктивніші та вичерпніші висновки щодо надійності екрана можна буде зробити після масового виходу пристрою на ринок.