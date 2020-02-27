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На дороге Киев-Чоп Volkswagen въехал в автобус, есть жертвы

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 10:13
На дороге Киев-Чоп Volkswagen въехал в автобус, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП пострадали 7 человек

Вечером 26 февраля на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Установлено, что в городе Дубляны произошло столкновение автомобиля Volkswagen и автобуса БАЗ сообщением "Львов-Дубляны". В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб.

Также в результате столкновения пострадали 16-летний пассажир Volkswagen, водитель и 5 пассажиров автобуса. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошло столкновение автомобилей Ford и Audi. В результате аварии пострадали 3 женщины, находившиеся в салоне Audi. Свидетели сообщили, что Ford двигался с большой скоростью и столкнулся с Audi.

Кроме того, 24 февраля в центре Николаева произошла авария с участием автомобиля Range Rover и маршрутного микроавтобуса. В результате столкновения транспортных средств погибла одна пассажирка и трое человек пострадали.

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Новости Украины ДТПЛьвовская областьКиев-Чопавтобус
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