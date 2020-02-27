ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве Ford протаранил Audi, а потом остановку, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 05:45
В Киеве Ford протаранил Audi, а потом остановку, есть пострадавшие
Фото: место события (kiev.informator.ua)

Пострадали три женщины

В Бортничах в Киеве произошла авария с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

После столкновения одно из транспортных средств выбросило на остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали три женщины из салона Audi.

Все случилось около 20:00. Audi поворачивала налево с улицы Промышленная на улицу Переяславская. В это время из области, по словам свидетелей, на большой скорости ехал автомобиль Ford. Его водитель не успел среагировать на перекрестке и на полном ходу влетел в Audi.

От удара Audi развернуло и выбросило прямо на автобусную остановку. К счастью, в это время она пустовала. А вот трем женщинам, находившимся в салоне немецкого автомобиля, потребовалась помощь врачей. Их с разными травмами доставили в ближайшую больницу. По словам патрульных, признаков опьянения у водителей не наблюдалось. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

Ранее в центре Николаева 24 февраля произошло ДТП с участием автомобиля Range Rover и маршрутного микроавтобуса. В результате аварии одна пассажирка погибла, трое человек пострадали,

РБК-Украина писало, что в Мариуполе утром 25 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников патрульной полиции Киева и еще одним автомобилем, в результате чего один человек пострадал.

На дороге Киев-Чоп столкнулись 6 автомобилей, пострадал ребенок В Индии во время антиправительственных протестов погибли 13 человек
Новости Украины ДТПпострадавшие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь