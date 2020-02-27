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На дорозі Київ-Чоп Volkswagen в'їхав в автобус, є жертви

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 10:13
На дорозі Київ-Чоп Volkswagen в'їхав в автобус, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП постраждали 7 людей

Ввечері 26 лютого на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та маршрутного автобуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Встановлено, що у місті Дубляни сталося зіткнення автомобіля Volkswagen та автобуса БАЗ сполученням "Львів-Дубляни". В результаті аварії водій легкового автомобіля загинув.

Також внаслідок зіткнення постраждали 16-річний пасажир Volkswagen, водій та 5 пасажирів автобуса. Обставини аварії наразі встановлюються.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталося зіткнення автомобілів Ford і Audi. В результаті аварії постраждали 3 жінки, які перебували в салоні Audi. Свідки повідомили, що Ford рухався з великою швидкістю та зіткнувся з Audi.

Крім того, 24 лютого в центрі Миколаєва сталася аварія за участю автомобіля Range Rover і маршрутного мікроавтобуса. В результаті зіткнення транспортних засобів одна пасажирка загинула та троє людей постраждали.

На дорозі Київ-Чоп зіткнулися 6 автомобілів, постраждала дитина Під Києвом загорівся автобус з пасажирами
Новини України ДТПЛьвовская областьКиев-Чопавтобус
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