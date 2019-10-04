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На дороге Киев-Чоп произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 11:09
На дороге Киев-Чоп произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП пострадали 4 человека

Во Львовской обасти на автодороге Киев-Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, в четверг, 3 октября, неподалеку от села Бродки столкнулись автомобили Volkswagen, Opel Vectra и Mercedes-benz Vito. В результате инцидента пострадали водитель и трое пассажиров Volkswagen. Водитель с телесными повреждениями был госпитализирован.

Отмечается, что по факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры. По предварительной информации в результате ДТП пострадали 10 человек.

Также РБК-Украина писало, что 3 октября в Киеве в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля было заблокировано движение по мосту Метро в сторону Левого берега. Тогда из-за аварии на подъезде к мосту образовались многочисленные пробки.

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