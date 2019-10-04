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На дорозі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 11:09
На дорозі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП постраждали 4 людини

У Львівській обасті на автодорозі Київ-Чоп сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода, в результаті чого постраждали 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронці, у четвер, 3 жовтня, неподалік села Бродки зіткнулися автомобілі Volkswagen, Opel Vectra та Mercedes-benz Vito. В результаті інциденту постраждали водій та троє пасажирів Volkswagen. Водій з тілесними ушкодженнями був госпіталізований.

Зазначається, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі трміном до 3 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі сталася ДТП за участю легкового автомобіля і маршрутки. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з маршруткою, в якій знаходилися пасажири. За попередньою інформацією в результаті ДТП постраждали 10 осіб.

Також РБК-Україна писало, що 3 жовтня у Києві в результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля було заблоковано рух по мосту Метро у бік Лівого берега. Тоді черещ аварію на під'їзді до мосту утворилися численні пробки.

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