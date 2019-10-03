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В Киеве из-за ДТП заблокировано движение на мосту Метро

Новости » Общество    03.10.2019 - 17:35
В Киеве из-за ДТП заблокировано движение на мосту Метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии заблокировано движение на мосту Метро в сторону левого берега

В Киеве в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля заблокировано движение по мосту Метро в сторону Левого берега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в группе Facebook "Киев оперативный".

Сообщение об аварии появилось в 17:13. Сообщается, что на подъезде к мосту образовались многочисленные пробки.

"Сейчас перед мостом Метро, на заезде, ДТП с участием грузовика и легкового авто. Грузовик, въезд которому априори запрещен на мост, въехал в легковушку и развернул ее таким образом, что теперь обе полосы заблокированы и проехать по мосту в сторону левого берега нереально. Образовывается огромная пробка", - говорится в сообщении.

Сейчас перед мостом Метро, на заезде, #ДТП с участием грузовика и легкового авто. Грузовик, въезд которому априори запрещён на мост, въехал в легковушку и развернул её таким образом, что теперь обе полосы заблокированы и проехать по мосту в сторону левого берега нереально. Образовывается огромная пробка. Не смотря на знаки перед мостом (3шт), о том что въезд авто свыше 3 тонн запрещён, они туда все равно едут все время и никому до этого нет дела.

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 3 жовтня 2019 р.

Напомним, 18 сентября в Киеве было парализовано движение транспорта из-за "минирования" моста Метро. Тогда около 16:30 бывший военный Алексей Белько захватил мост и угрожал его подорвать. В результате инцидента частичное движение транспорта на мосту удалось восстановить лишь около 21:15. Проблемы с движением в Киеве наблюдались до конца суток.

Также РБК-Украина сообщало, что с 4 по 6 октября в Киеве будет массово ограничено движения автомобильного транспорта. Ограничения будут вызваны проведением марафона.

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