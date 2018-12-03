На дорогах України місцями засніженість та ожеледиця

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

"Укравтодор" підкреслює, що заторів у русі немає

Станом на ранок 3 грудня на окремих ділянках доріг державного значення спостерігається засніженість і ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Укравтодору" в Facebook.

Повідомляється, що після активного циклону в Україні без опадів, станом на ранок на окремих ділянках доріг спостерігається засніженість і ожеледиця. Це несе загрозу безпеці дорожнього руху і ускладнює рух вантажівок.

"Стан покриття на автодорогах державного значення у Чернігівській, Черкаській, Івано-Франківській, Рівненській, Луганській області місцями засніжене, у Запорізькій та Миколаївській областях - місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У той же час "Укравтодор" підкреслює, що заторів у русі немає, роботи з розчищення доріг та обробки протиожеледними матеріалами тривають.

Нагадаємо, перед вихідними "Укравтодор" попереджав про проблеми на дорогах через снігопади. По Україні 1-2 грудня пройшов циклон, який супроводжувався рясними снігопадами.

Зазначимо, сьогодні синоптики попередили про тумані в Києві. Згідно з прогнозом, видимість на дорогах буде обмежена 200-500 метрами.