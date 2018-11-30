ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Укравтодор" предупреждает о проблемах на дорогах из-за снегопадов

Новости » Происшествия    30.11.2018 - 11:59
"Укравтодор" предупреждает о проблемах на дорогах из-за снегопадов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На юге и востоке Украины ожидаются проблемы с движением транспорта

В Украине в ближайшие дни возможны проблемы с движением транспорта из-за снегопадов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Укравтодора" в Facebook.

Сообщается, что 30 ноября в южных областях ожидается умеренный снег и метели, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с. На Азовском море прогнозируется усиление ветра, высота волн 13-15 дециметров, в открытой части моря 15-20 дециметров.

Также сообщается, что 1 декабря пройдет снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и  Харьковской областях местами сильный снег. Днем в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра.

"Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на дорогах вышеуказанных областей (2 уровень угрозы "желтый")", - говорится в сообщении.

&quot;Укравтодор&quot; предупреждает о проблемах на дорогах из-за снегопадов

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах высота снежного покрова достигла 33 см.

Ранее синоптики также предупредили о гололедице в Киеве. Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными.

 

 

Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура от +2 до -10
Новости Украины Укравтодорснеггололедица
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь