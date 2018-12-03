Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах видимость составит около 200-500 метров

В Киеве сегодня, 3 декабря, ожидается туман, видимость составит около 200-500 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что с утра в столице ожидается туман, на дорогах видимость составит около 200-500 метров. Водителям в условиях тумана рекомендуют придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что по прогнозам Гидрометцентра, 3 декабря в Киеве будет облачно, но без осадков. Днем температура воздуха будет держаться в районе от -1 до -3, ночью столбик термометра опустится до -10.

Как ранее писал Styler, в этом году в декабре средняя температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. В частности, предполагается, что среднемесячная температура в зависимости от региона будет колебаться в районе от -3 до +1.