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Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

Новости » Общество    03.12.2018 - 08:53
Синоптики предупреждают о тумане в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах видимость составит около 200-500 метров

В Киеве сегодня, 3 декабря, ожидается туман, видимость составит около 200-500 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Киевскую городскую государственную администрацию.  

Сообщается, что с утра в столице ожидается туман, на дорогах видимость составит около 200-500 метров. Водителям в условиях тумана рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что по прогнозам Гидрометцентра, 3 декабря в Киеве будет облачно, но без осадков. Днем температура воздуха будет держаться в районе от -1 до -3, ночью столбик термометра опустится до -10.

Как ранее писал Styler, в этом году в декабре средняя температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. В частности, предполагается, что среднемесячная температура в зависимости от региона будет колебаться в районе от -3 до +1.

 

Погода на сегодня: в Украине переменная облачность, температура до +6
Новости Украины ГидрометцентрКиевТумансиноптики
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