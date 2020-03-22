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На дорогах Киева ожидается гололедица

Новости » Общество     22.03.2020 - 15:21
На дорогах Киева ожидается гололедица
Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

Объявлен желтый уровень опасности

На дорогах Киева 22 и 23 марта в связи с ухудшением погодных условий ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным синоптиков, днем 22 марта с удержанием до конца суток 23 марта на дорогах столицы будет гололедица. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

"Столичные власти призывает киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно придерживаться ряда рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье и жизнь", - отметили в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину возвращаюсь снег и заморозки. Синоптики предупреждали, что погода ухудшится в воскресенье, 22 марта. На дорогах, кроме юга, местами прогнозировали гололед.

Также РБК-Украина писало, что на выходных в Украине существенно похолодает. Температура воздуха ночью опуститься до -1...-6 градусов, днем похолодает до -2...+3. В Украине прогнозируют осадки в виде дождя и небольшого снега.

Ранее синоптики предупреждали, что к концу недели в Украине сильно испортится погода.

Опубликована схема движения пассажирского транспорта в Киеве В каждой единице транспорта Киева будут дежурить два полицейских, - КГГА
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