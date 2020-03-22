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На дорогах Києва очікується ожеледиця

Новини » Суспільство     22.03.2020 - 15:21
На дорогах Києва очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (golos.kievcity.gov.ua)

Оголошено жовтий рівень небезпечності

На дорогах Києва 22 та 23 березня у зв'язку з погіршенням погодних умов очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними синоптиків, вдень 22 березня з утриманням до кінця доби 23 березня на дорогах столиці буде ожеледиця. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

"Столична влада закликає киян залишатися вдома та не виходити на вулицю без нагальної потреби, а також відповідально дотримуватися низки рекомендацій, що допоможуть зберегти здоров’я та життя", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну повертаюся сніг та заморозки. Синоптики попереджали, що погода погіршиться у неділю, 22 березня. На дорогах, крім півдня, місцями прогнозували ожеледицю.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних в Україні суттєво похолодає. Температура повітря вночі опуститися до -1...-6 градусів, вдень похолодає до -2...+3. В Україні прогнозують опади у вигляді дощу і невеликого снігу.

Раніше синоптики попереджали, що до кінця тижня в Україні сильно зіпсується погода.

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