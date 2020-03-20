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В Украине ожидается существенное похолодание: снег и до -6

Новости » Общество     20.03.2020 - 13:13
В Украине ожидается существенное похолодание: снег и до -6
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются осадки в виде дождя и небольшого снега

Погода в Украине на выходных, 21-22 марта, ухудшится, ожидаются существенные похолодания, а также небольшой снег. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью опуститься до -1-6 градусов, днем до -2+3. Также в Украине ожидаются осадки в виде дождя и небольшого снега. В южных и восточных регионах в течение суток до +1+6 градусов тепла.

"21-22 марта характер погоды в Украине существенно изменится. Уже в субботу начнется стремительное снижение температуры, что связано с вторжением арктической воздушной массы с севера и вдобавок фронтальные системы принесут осадки в виде дождя, которые в воскресенье (в западных и северных областях в субботу вечером) перейдут в небольшой снег", - сообщили синоптики.

Напомним, сегодня, 20 марта, в Украине ожидается теплая погода. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается дождь, но температура воздуха останется высокой.

Также РБК-Украина писало, что до конца недели в Украине сильно испортится погода. Синоптики прогнозируют дожди со снегом, резкий спад температуры и морозы.

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