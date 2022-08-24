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Чтобы не допустить новой войны. В ЕС призвали задуматься о гарантиях безопасности для Украины

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Мировое сообщество должно задуматься о будущих гарантиях безопасности для Украины, чтобы предотвратить возникновение новой войны через несколько месяцев или лет после завершения этой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Боррель поздравил Украину с Днем Независимости. Он отметил, что это должно быть время радости и праздника, но для украинцев этот год стал годом нападений и трагедий.

Боррель написал, что вторжение России уже повлекло за собой 6 месяцев смертей и разрушений. Весь мир видел военные преступления, массовые убийства и нападения на школы и больницы. Около 10 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома.

Он отметил, что это не "просто" европейская война, ни с точки зрения задействованных принципов, ни ее конкретных последствий. Она влечет огромные последствия по всему миру. Самое поразительное то, что это подняло цены на энергоносители и продукты питания.

Боррель написал, что в ближайшие недели международное сообщество должно продолжать курс на тройную стратегию: поддержка Украины, давление на Россию и решение более широких проблем с войной.

"В долгосрочной перспективе также возникает вопрос о том, как мы можем не только положить конец этой войне, но и предотвратить взрыв другой через несколько месяцев или лет. Это включает важные вопросы о том, как дать возможность Украине защитить себя, а также вопросы гарантий безопасности", - написал он.

Он отметил, что следующие недели и месяцы будут очень сложными. Прежде всего для украинцев, которые платят своей жизнью, а также для всех других европейцев.

"Но мы не можем уменьшить наши обязательства или ослабить нашу решимость, даже когда цена растет. На карту поставлено будущее другой демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности. Мы должны быть готовы заплатить эту цену: цену нашей свободы и нашей общей безопасности", - добавил Боррель.

Напомним, первый документ относительно международных гарантий безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.

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