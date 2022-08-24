Щоб не допустити нової війни. В ЄС закликали задуматись про гарантії безпеки для України

Боррель привітав Україну з Днем Незалежності. Він зазначив, що це має бути час радощів та свята, але для українців цей рік став роком нападів і трагедій.

Боррель написав, що вторгнення Росії вже спричинило 6 місяців смертей і руйнувань. Увесь світ бачив військові злочини, масові вбивства та напади на школи та лікарні. Близько 10 мільйонів людей змушені були залишити свої домівки.

Він зазначив, що це не "просто" європейська війна, ні з точки зору задіяних принципів, ні її конкретних наслідків. Вона спричиняє величезні наслідки по всьому світу. Найбільш вражаюче те, що це підняло ціни на енергоносії та продукти харчування.

Боррель написав, що найближчими тижнями міжнародне співтовариство має продовжувати курс на потрійну стратегію: підтримка України, тиск на Росію та вирішення ширших проблем із війною.

"У довгостроковій перспективі також виникає питання про те, як ми можемо не тільки покласти край цій війні, але й запобігти вибуху іншої через кілька місяців або років. Це включає важливі питання щодо того, як дати можливість Україні захистити себе, а також питання гарантій безпеки", - написав він.

Він зауважив, що наступні тижні та місяці будуть дуже складними. Перш за все для українців, які платять своїм життям, а також для всіх інших європейців.

"Але ми не можемо зменшити наші зобов’язання або послабити нашу рішучість, навіть коли ціна зростає. На карту поставлено майбутнє іншої демократії та ширші принципи європейської та навіть глобальної безпеки. Ми повинні бути готові заплатити цю ціну: ціну нашої спільної свободи та нашої спільної безпеки", - додав Боррель.