"Помогите вернуться": военнопленные из Африки обратились к участникам саммита в Москве

Африканские военнопленные призвали повлиять на российские власти, чтобы вернуться домой. Они записали обращение к участникам саммита Россия-Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта "Хочу жить".

Военнопленные африканцы надеются, что предстоящий саммит в Москве станет возможностью поднять вопрос их освобождения.

Они записали видеообращение, в котором призвали представителей африканских государств использовать свое влияние на Кремль, чтобы помочь вернуть своих граждан на родину.

По данным Координационного штаба, Россия активно вербует граждан африканских стран для участия в войне против Украины. Однако после попадания в плен российская сторона не спешит включать их в списки на обмен.

За время полномасштабного вторжения в украинский плен попали представители 59 стран, среди которых граждане 18 африканских государств. В то же время, за все время РФ не забрала в рамках обменов ни одного военнопленного из Африки.

В Координационном штабе также напомнили иностранцам, что участие в войне на стороне россиян представляет прямую угрозу их жизни и здоровью.