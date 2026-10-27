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"Помогите вернуться": военнопленные из Африки обратились к участникам саммита в Москве

20:12 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Помогите вернуться": военнопленные из Африки обратились к участникам саммита в Москве Фото: за все время войны в плен попали граждане 18 африканских государств (t.me/DIUkraine)
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Африканские военнопленные призвали повлиять на российские власти, чтобы вернуться домой. Они записали обращение к участникам саммита Россия-Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта "Хочу жить".

Военнопленные африканцы надеются, что предстоящий саммит в Москве станет возможностью поднять вопрос их освобождения.

Они записали видеообращение, в котором призвали представителей африканских государств использовать свое влияние на Кремль, чтобы помочь вернуть своих граждан на родину.

По данным Координационного штаба, Россия активно вербует граждан африканских стран для участия в войне против Украины. Однако после попадания в плен российская сторона не спешит включать их в списки на обмен.

За время полномасштабного вторжения в украинский плен попали представители 59 стран, среди которых граждане 18 африканских государств. В то же время, за все время РФ не забрала в рамках обменов ни одного военнопленного из Африки.

В Координационном штабе также напомнили иностранцам, что участие в войне на стороне россиян представляет прямую угрозу их жизни и здоровью.

Напомним, Bloomberg писало, что страна-агрессор продолжает вербовать наемников в Африке для войны против Украины. При этом Россия обращается к бедным странам.

Отметим, несколько африканских стран обратились к Украине с просьбой вернуть их граждан, которые воевали на стороне оккупантов и оказались в плену.

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