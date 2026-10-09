Африканські країни просять Київ повернути своїх громадян, які пішли воювати за РФ

Кілька африканських країн звернулися до України з проханням повернути їхніх громадян, які воювали на боці РФ та потрапили в полон.

Проо це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, Кенія веде переговори щодо повернення п'ятьох своїх громадян, а Ботсвана хоче забрати одного.

Президент Кенії Вільям Руто також обговорював це питання телефоном із президентом Володимиром Зеленським.

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив парламентарям у Найробі, що країна хоче, аби затриманих кенійців визнали "жертвами міжнародної торгівлі людьми", а не військовополоненими.

За його словами, чоловіки розповідають, що їх завербували до Росії під приводом працевлаштування. Наймолодшому кенійцю, який зараз перебуває в українському таборі, 23 роки.

"Обставини їхнього вербування та призову відповідають торгівлі людьми", - сказав Мудаваді.

Африканські уряди стверджують, що частину їхніх громадян ошукали, після чого відправили до Росії та змусили служити в російській армії. Їм нібито обіцяли цивільну роботу - зокрема водіями, охоронцями або кухарями.

Що відомо про вербування іноземців Росією

У Зімбабве також заявили про занепокоєння через оманливе вербування громадян за кордоном. У заяві уряду зазначається, що частину рекрутів без попередньої військової підготовки відправляли на активні фронти в країнах перебування.

Росію та Україну при цьому прямо не називали. Водночас раніше в Зімбабве затримали кількох людей, яких підозрюють у причетності до вербування, серед них – двох громадян Росії. Вони очікують на суд.

Ботсвана 21 серпня повідомила, що в аеропортах країни, Південної Африки та Ефіопії зупинили вісьмох громадян, яких планували завербувати до російської армії. Ще за місяць до цього влада країни попереджала населення про ризик примусового вербування.

За даними українського урядового сайту, Росія завербувала понад 28 тисяч іноземців зі 135 країн. Понад 5 тисяч із них загинули. Українські військові брали в полон громадян 51 країни.

Документи, які бачив Bloomberg, свідчать, що Україна утримує щонайменше 213 іноземних військових, без урахування росіян і громадян КНДР. Серед них – 37 африканців.

Водночас можливість їхнього повернення додому залишається обмеженою. Україна наполягає, що іноземних військовополонених можна повернути лише в межах обміну на українців, яких утримує Росія.

За словами Мудаваді, близько 84 кенійців загинули або зникли безвісти, ще 34 перебувають у лікарнях у Росії, а 62 вже повернулися додому.