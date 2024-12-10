Допоможе апелювати до Трампа. Політолог роз'яснив суть нової Контактної групи

Нова контактна група розробить спільну позицію Європи щодо завершення війни між Україною та Росією. З такою позицією можна буде апелювати до обраного президента США Дональда Трампа.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.

"Створення подібної контактної групи може дати Україні необхідний стимул для того, щоб переговорити, власне, з європейцями, відпрацювати спільну позицію, а потім з цією позицією якось апелювати до Трампа, апелювати до того плану, який можуть запропонувати Сполучені Штати", - вважає Рейтерович.

Він уточнив, що такий варіант розвитку подій можливий, якщо Контактна група складатиметься з конструктивних країн.

"Тож сама по собі ініціатива непогана. Це певний реверанс, ймовірно, і сигнал у бік Європи. Але подивимося, як на неї відреагують американці", - додав політолог.