Для єдиної позиції Європи щодо завершення війни. Зеленський заявив про нову Контактну групу
Україна вже організувала нову контактну групу. До неї увійшли кілька країн Європи, які розроблять єдину позицію щодо завершення війни.
Про це перед переговорами заявили президент України Володимир Зеленський та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Мерц виступив проти окремих мирних ініціатив щодо України від країн Європи. За його словами, у питанні завершення війни у країн Європи має бути єдина позиція.
"Йдеться не тільки про ЄС. У мене є пропозиція створити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії - чотирьох великих країн Європи та НАТО, щоб вони обмінялися думками (по завершенні війни - ред.), і таким чином розвивати разом із США загальне бачення. Я думаю, що нам з вами варто було б обговорити, як ви сприймаєте таку ідею", - зазначив політик.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що він підтримує таку ініціативу.
"Якщо чесно, ми вже організували (Контактну групу - ред.). Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже у грудні. Бачите, у нас вже співпадає багато думок", - додав глава держави.
Завершення війни РФ проти України
Нагадаємо, на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США частіше почало обговорюватися питання завершення війни між Україною та Росією.
Зокрема, Трамп хоче, щоб у його команді був спецпредставник з України. Таку посаду обійме генерал у відставці Кіт Келлог.
Як писало CNN, Келлог створив свій мирний план для завершення війни в Україні. Він нібито хоче заморозки війни по лінії бойового зіткнення. Після цього Україні дадуть змогу повернути окуповані території дипломатичним шляхом.
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