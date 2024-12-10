У Зеленського розповіли, які питання порушать на першому засіданні нової Контактної групи

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, виступаючи під час опитування "Зовнішня політика і безпека. Настрої українського суспільства", здійсненого на замовлення Центру "Нова Європа".

Жовква нагадав, що вчора Зеленський розповів про створення нової Контактної групи, а також вже було анонсовано перше її засідання на рівні декількох європейських партнерів.

"Одним з питань такої зустрічі, одним з питань порядку денного, буде безумовно і питання, про яке ми з вами говоримо, отримання заявки на членство, і питання гарантії безпеки для України до моменту вступу до НАТО, поряд і іншими питаннями, питаннями військової підтримки України"," - розповів Жовква.

За його словами, ці питання порушувалися також в ході нещодавньої зустрічі президента України з президентом Франції Еммануелем Макроном і новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Що передувало

Вчора президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна вже організувала нову Контактну групу. Відомо, що до групи увійшли кілька країн Європи, які розроблять єдину позицію щодо завершення війни.