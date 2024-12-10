Поможет апеллировать к Трампу. Политолог разъяснил суть новой Контактной группы
Новая контактная группа разработает общую позицию Европы по завершению войны между Украиной и Россией. С такой позицией можно будет апеллировать к избранному президенту США Дональду Трампу.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Игорь Рейтерович.
"Создание подобной контактной группы может дать Украине необходимый стимул для того, чтобы переговорить, собственно, с европейцами, отработать общую позицию, а затем и с этой позицией как-то апеллировать к Трампу, апеллировать к тому плану, который может быть предложен Соединенными Штатами", - считает Рейтерович.
Он уточнил, что такой вариант развития событий возможен, если Контактная группа будет состоять из конструктивных стран. Поскольку некоторые европейские государства преследуют только свои интересы, которые далеки от справедливого мира или наказания России.
"Так что сама по себе инициатива неплохая. Это определенный реверанс, вероятно, и сигнал в сторону Европы. Но посмотрим, как на нее отреагируют американцы", - добавил политолог.
Новая Контактная группа
Напомним, вчера, 9 декабря, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать Контактную группу из Польши, Франции, Британии и Германии.
Такая группа, по его словам, могла бы заняться разработкой совместной позиции по завершению войны в Украине.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина уже организовала такую Контактную группу. Первая встреча пройдет в декабре.
По словам заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, планируется, что на первой встрече, в частности, поднимут вопрос гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО.
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