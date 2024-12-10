Поможет апеллировать к Трампу. Политолог разъяснил суть новой Контактной группы

Новая контактная группа разработает общую позицию Европы по завершению войны между Украиной и Россией. С такой позицией можно будет апеллировать к избранному президенту США Дональду Трампу.

"Создание подобной контактной группы может дать Украине необходимый стимул для того, чтобы переговорить, собственно, с европейцами, отработать общую позицию, а затем и с этой позицией как-то апеллировать к Трампу, апеллировать к тому плану, который может быть предложен Соединенными Штатами", - считает Рейтерович.

Он уточнил, что такой вариант развития событий возможен, если Контактная группа будет состоять из конструктивных стран. Поскольку некоторые европейские государства преследуют только свои интересы, которые далеки от справедливого мира или наказания России.

"Так что сама по себе инициатива неплохая. Это определенный реверанс, вероятно, и сигнал в сторону Европы. Но посмотрим, как на нее отреагируют американцы", - добавил политолог.