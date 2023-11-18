На допомогу ВПО перерахували 5,8 млрд гривень: коли переселенці отримають гроші

На виплати внутрішньо переміщеним особам компенсації за проживання у листопаді 2023 року вже спрямовано понад 5,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції .

"Вчора Держказначейство перерахувало на банки понад 5,8 млрд гривень на виплати ВПО у першому періоді листопада. Таким чином, протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців", - йдеться в повідомленні від 17 листопада.

За даними прес-служби, загалом з початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 67,2 мільярда гривень.

Зараз виплати здійснюються за новими правилами. За рішенням уряду було запроваджено два виплатних періоди (15 та 28 числа кожного місяця) замість трьох, як це було раніше.

Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.

Виплати ВПО

З державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО призначаються лише на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю,

особи, які доглядають за особою з інвалідністю,

особи пенсійного віку,

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років

неповнолітнім та малолітним дітям, які прибули без супроводу законного представника,

якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень Найбільшим з соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішньо переміщеним особам - 57,6 млрд гривень. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу у 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 гривень.