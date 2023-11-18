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На помощь переселенцам направили 5,8 млрд гривен: когда люди получат деньги

Украина, Суббота 18 ноября 2023 10:35
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На помощь переселенцам направили 5,8 млрд гривен: когда люди получат деньги Фото: ВПЛ получат деньги в ближайшее время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На выплаты внутренне перемещенным лицам компенсации за проживание в ноябре 2023 года уже направлено более 5,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Вчера Госказначейство перечислило на банки более 5,8 млрд гривен на выплаты ВПЛ в первом периоде ноября. Таким образом, в течение нескольких дней деньги поступят на банковские счета внутренних переселенцев", - говорится в сообщении от 17 ноября.

По данным пресс-службы, в целом с начала года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 67,2 миллиарда гривен.

Сейчас выплаты производятся по новым правилам. По решению правительства было введено два выплатных периода (15 и 28 числа каждого месяца) вместо трех, как это было раньше.

Это означает, что Минсоцполитики перечисляет бюджетные средства для выплаты пособия на проживания для ВПЛ после 15 и 28 числа ежемесячно.

Выплаты ВПЛ

Из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ назначаются всего на шесть месяцев.

Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

  • дети с инвалидностью,
  • лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,
  • лица пенсионного возраста,
  • имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет
  • несовершеннолетним и малолетним детям, прибывшим без сопровождения законного представителя,
  • если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Напомним, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Самым большим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд гривен. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

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Внутренне перемещенные лица Министерство реинтеграции
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