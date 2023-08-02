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В Україні змінили періоди виплат для ВПО

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Україна, Середа 02 серпня 2023 15:18
В Україні змінили періоди виплат для ВПО Фото: періоди виплат для ВПО змінили з 1 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив з 1 серпня періоди виплат грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мініреінтеграції.

"Таким чином, у серпні й у подальшому буде два виплатних періоди допомоги ВПО - до 15 і 28 числа", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про щомісячну допомогу з держбюджету на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Зміни у виплатах ВПО

Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО будуть призначатися лише на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:

  • діти з інвалідністю,
  • особи, які доглядають за особою з інвалідністю,
  • особи пенсійного віку,
  • які мають трьох і більше дітей віком до 18 років
  • неповнолітнім та малолітним дітям, які прибули без супроводу законного представника,
  • якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Кому скасують виплати

З 1 вересня допомога не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати

А саме, з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які:

  • придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;
  • придбали на суму більше 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;
  • придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;
  • мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення.

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