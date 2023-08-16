Допомога переселенцям: Мінсоцполітики спрямувало на виплати 5,7 млрд гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, зараз виплати здійснюються за новими правилами. За рішенням уряду було запроваджено два виплатних періоди (15 та 28 числа кожного місяця) замість трьох, як це було раніше.

"Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Нові правила

Відповідно до постанови уряду, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців до кінця січня 2024 року.

При цьому виплати були припинені громадянам, які знаходилися тривалий період за кордоном: мінімум місяць станом до 15 липня і не повернулися в Україну на 1 серпня 2023 року (понад 109 тис. отримувачів, за даними Державної прикордонної служби України)

Запровадження нових правил і верифікація, проведена Міністерством фінансів, дозволила припинити виплати громадянам