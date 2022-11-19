Болгария для передачи военной помощи Украине задействует около десятка самолетов

Стоянов отметил, что транспортировка оказанной помощи будет осуществляться воздушным и наземным транспортом. С этой целью Болгария обратилась за помощью в США и Великобританию. Отправка будет обеспечена одним приемом, для чего задействовано 9 самолетов Boeing C-17.

Министр также прокомментировал военную помощь Украине в виде ремонта техники, а также решение 48-го Национального собрания, относительно которого Стоянов отметил, что поскольку армия имеет конституционные обязанности, Болгария не может предоставить комплексы С-300, потому что нечем будет защищать собственное небо.

"В первый период было три поставки, которые осуществило Министерство обороны - шлемы, бронежилеты. Это было в условиях бывшего правительства. Впоследствии временное правительство предоставило 350 аптечек для обслуживания 35 тысяч раненых, а также 35 тысяч комплектов одежды и обуви. Сейчас мы находимся на стадии подготовки к выполнению решения 48-го Национального собрания, которое будет передано учебной миссии в Польше. Однако это опять же для украинской армии. Какое это вооружение, к сожалению, я не могу поделиться, поскольку документ засекречен", - подчеркнул Стоянов.