Допомогу у 400 мільйонів для України виділили "вже вчора", - заява Гегсета

06:34 30.04.2026 Чт
2 хв
Міністр війни США після звинувачень у затримці прояснив ситуацію
aimg Пилип Бойко
Фото: міністр війни США Піт Гегсет (Getty Images)

Пентагон офіційно розблокував пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. Кошти були вивільнені після тривалого тиску з боку американських законодавців.

Заяву про виділення грошей міністр війни США Піт Гегсет зробив під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників. За його словами, бюрократичні перепони нарешті подолано.

"Кошти були вивільнені станом на вчора", - заявив Гегсет під час засідання.

Раніше ці фінанси були схвалені Конгресом. Проте вони залишалися замороженими. Посадовці довгий час не могли пояснити причини затримки. Це викликало хвилю критики з боку політиків.

Що передувало скандалу з грошима

До виступу Гегсета з підтвердженням виділення грошей сенатор-республіканець Мітч Макконнелл заявив, що Міністерство оборони США затримує надання Україні військової допомоги.

Сенатор зазначив, що члени комітету Сенату з асигнувань надіслали запит до аналітичного підрозділу Пентагону, однак відповіді не отримали.

А ще раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо скорочення допомоги Україні, заявивши, що такі підходи можуть бути вигідними Росії.

"Я не погоджуюся з віцепрезидентом, - наголосив Зеленський. - Ми відкриті, і ми не вороги. Росія - це ворог".

Сполучені Штати АмерикиУкраїна