За допомогою штучного інтелекту: системи ППО IRIS-T зможуть збивати балістику

Системи ППО IRIS-T наразі не можуть перехоплювати балістичні та гіперзвукові ракети. Щоб розширити функціонал комплексів, інженери планують залучити штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

За даними компаній-розробників Diehl Defence та Hensoldt, IRIS-T SLM мають отримати нове програмне забезпечення та рішення зі штучним інтелектом.

Інтеграція штучного інтелекту пов'язана із тим, що "сучасні повітряні атаки демонструють значну складність та різноманітність засобів". І крім крилатих ракет, надзвукових та гіперзвукових ракет та безпілотників, балістичні ракети "створили нові труднощі для протиповітряної оборони".

Але попри можливе уявлення про те, що німці "навчать" IRIS-T працювати проти балістичних та навіть гіперзвукових цілей, мова йде про інші труднощі пов'язані з цими загрозами. А саме про автоматизацію згортання та розгортання комплексу заради постійної зміни позиції.

"Ми працюємо над повністю автоматизованими процесами та принаймні частково автономними транспортними засобами, щоб мати можливість змінювати позиції якнайшвидше, попри невеликі за чисельністю розрахунки", - зазначили у Diehl Defence.

Першими кроками на шляху до цієї кінцевої мети визначено залучення штучного інтелекту до виявлення цілей у РЛС TRML-4D, а також об'єднання у єдину мережу даних з різноманітних сенсорів.