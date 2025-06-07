За 30 секунд збили 8 ракет: військові розповіли про роботу українського IRIS-T

Комплекс IRIS-T, який Україна отримала від Німеччини, за 30 секунд збив вісім російських ракет. Вони були націлені на об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Facebook.

Командир стартової батареї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Захід" розповів, що військові мають традицію - наносити позначки знищених ворожих цілей на борт пускової установки. Одна з таких позначок на установці IRIS-T має аж вісім засічок.

За словами командира, під час однієї з ворожих атак за 30 секунд захисники знищили вісім російських крилатих ракет.

Як пояснив військовий, пускова установка IRIS-T оснащена вісьмома зенітними керованими ракетами. За 30 секунд воїни повністю її розрядили і не допустили ураження об'єкта критичної інфраструктури

"Всі цілі ми знищили впродовж 30 секунд. Російські крилаті ракети заходили буквально одна за одною в зону ураження і ми відразу захоплювали їх як цілі і вели по них вогонь. На кожну ціль застосовували одну нашу зенітну керовану ракету. Відпрацювали зі 100-відсотковою влучністю. Комплекс IRIS-T може одночасно обстрілювати багато цілей. І це дозволяє успішно відбивати ворожі масовані ракетні удари", - пояснив він.

Фото: IRIS-T на озброєнні українських військ (facebook.com/kpszsu)

Зенітники позитивно оцінюють свій IRIS-T. Лише ця одна пускова установка знищила вже більше 30 цілей.

"До IRIS-T ми працювали на ЗРК Бук М1. Збили з нього також немало російських літаків, гелікоптерів і крилатих ракет. Але IRIS-T перевершив всі наші очікування. Ми його добре вивчили. Маємо серйозний бойовий досвід. Ще ніхто крім нас у світі не застосовував IRIS-T в таких динамічних та масштабних протиповітряних боях", - сказав командир.