За 30 секунд збили 8 ракет: військові розповіли про роботу українського IRIS-T
Комплекс IRIS-T, який Україна отримала від Німеччини, за 30 секунд збив вісім російських ракет. Вони були націлені на об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Facebook.
Командир стартової батареї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Захід" розповів, що військові мають традицію - наносити позначки знищених ворожих цілей на борт пускової установки. Одна з таких позначок на установці IRIS-T має аж вісім засічок.
За словами командира, під час однієї з ворожих атак за 30 секунд захисники знищили вісім російських крилатих ракет.
Як пояснив військовий, пускова установка IRIS-T оснащена вісьмома зенітними керованими ракетами. За 30 секунд воїни повністю її розрядили і не допустили ураження об'єкта критичної інфраструктури
"Всі цілі ми знищили впродовж 30 секунд. Російські крилаті ракети заходили буквально одна за одною в зону ураження і ми відразу захоплювали їх як цілі і вели по них вогонь. На кожну ціль застосовували одну нашу зенітну керовану ракету. Відпрацювали зі 100-відсотковою влучністю. Комплекс IRIS-T може одночасно обстрілювати багато цілей. І це дозволяє успішно відбивати ворожі масовані ракетні удари", - пояснив він.
Фото: IRIS-T на озброєнні українських військ (facebook.com/kpszsu)
Зенітники позитивно оцінюють свій IRIS-T. Лише ця одна пускова установка знищила вже більше 30 цілей.
"До IRIS-T ми працювали на ЗРК Бук М1. Збили з нього також немало російських літаків, гелікоптерів і крилатих ракет. Але IRIS-T перевершив всі наші очікування. Ми його добре вивчили. Маємо серйозний бойовий досвід. Ще ніхто крім нас у світі не застосовував IRIS-T в таких динамічних та масштабних протиповітряних боях", - сказав командир.
Українська ППО
За час повномасштабної війни українська протиповітряна оборона посилилася сучасним озброєнням. Йдеться про ЗРК Patriot, SAMP-T, IRIS-T, Nasams та інші.
Проте Україна продовжує закликати партнерів докласти більше зусиль для покращення ППО і передати додаткові системи для захисту від російських атак. Влітку 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 Patriot, щоб повністю закрити небо.
Раніше у Повітряних силах показували, як працює IRIS-T в Україні.
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