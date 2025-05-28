Україна та Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них

Міністерство оборони України підписало контракт на суму 2,2 млрд євро з німецькою компанією на виробництво систем IRIS-T і ракет до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

У Німеччині міністр оборони України Рустем Умєров провів важливу зустріч з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом. "Маємо конкретні результати - рішення, які суттєво посилюють нашу оборону", - зазначив Умєров. Зокрема, Україна підписала контракт з німецькою компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту - 2,2 млрд євро. Diehl Defense - німецький виробник зброї. Компанія в основному виробляє ракети та боєприпаси. У 2022 році компанія за сприяння уряду Німеччини передала свої системи ППО IRIS-T SLM на озброєння Україні. IRIS-T - зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.