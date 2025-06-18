С помощью искусственного интеллекта: системы ПВО IRIS-T смогут сбивать баллистику

Системы ПВО IRIS-T пока не могут перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Чтобы расширить функционал комплексов, инженеры планируют привлечь искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

По данным компаний-разработчиков Diehl Defence и Hensoldt, IRIS-T SLM должны получить новое программное обеспечение и решения с искусственным интеллектом.

Интеграция искусственного интеллекта связана с тем, что "современные воздушные атаки демонстрируют значительную сложность и разнообразие средств". И кроме крылатых ракет, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет и беспилотников, баллистические ракеты "создали новые трудности для противовоздушной обороны".

Но несмотря на возможное представление о том, что немцы "научат" IRIS-T работать против баллистических и даже гиперзвуковых целей, речь идет о других трудностях, связанных с этими угрозами. А именно об автоматизации сворачивания и развертывания комплекса ради постоянной смены позиции.

"Мы работаем над полностью автоматизированными процессами и по крайней мере частично автономными транспортными средствами, чтобы иметь возможность менять позиции быстрее, несмотря на небольшие по численности расчеты", - отметили в Diehl Defence.

Первыми шагами на пути к этой конечной цели определено привлечение искусственного интеллекта к выявлению целей в РЛС TRML-4D, а также объединение в единую сеть данных из различных сенсоров.