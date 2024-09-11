"Допомогла" більше сотні ухилянтів. Ексзаступницю голови Волинської ОВА викрито на "схемі"

Що сталось

Згідно з даними слідства, підозрювані організували "схему" ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків. Серед організаторів:

керівники громадських організацій;

фізичні особи-підприємці та інші.

З серпня 2022 по квітень 2023-го підозрювані "допомогли" з незаконним перетином кордону більше 100 військовозобов’язаних, яких видавали за "волонтерів".

Фото: ексзаступницю голови Волинської ОВА викрито на "схемі" (t.me/pgo_gov_ua)

"Підозрювані вносили їх дані до системи "Шлях", що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон. За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тисячі доларів з людини, гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників", - пише Офіс генпрокурора.

Що загрожує

Колишній заступниці голові ОВА, а також її семи спільникам

повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).

Їм загрожує до 12 років тюрми.