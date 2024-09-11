UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Допомогла" більше сотні ухилянтів. Ексзаступницю голови Волинської ОВА викрито на "схемі"

Фото: ексзаступницю голови Волинської ОВА викрито на "схемі" (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Колишню заступницю голови Волинської обласної військової адміністрації (ОВА), а також її спільників викрито на незаконному переправленні військовозобовʼязаних через кордон. Загалом вони "допомогли" більше сотні ухилянтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Що сталось 

Згідно з даними слідства, підозрювані організували "схему" ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків. Серед організаторів: 

  • керівники громадських організацій;
  • фізичні особи-підприємці та інші.

З серпня 2022 по квітень 2023-го підозрювані "допомогли" з незаконним перетином кордону більше 100 військовозобов’язаних, яких видавали за "волонтерів". 

 

Фото: ексзаступницю голови Волинської ОВА викрито на "схемі" (t.me/pgo_gov_ua)

"Підозрювані вносили їх дані до системи "Шлях", що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон. За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тисячі доларів з людини, гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників", - пише Офіс генпрокурора. 

Що загрожує 

Колишній заступниці голові ОВА, а також її семи спільникам 

повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).

Їм загрожує до 12 років тюрми

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України (СБУ) нещодавно викрила посадовців Міграційної служби на "схемі" для ухилянтів. Чиновники нелегально виготовляли закордонні паспорти та передавали їх військовозобов'язаним українцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область