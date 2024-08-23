В Одеській області чиновники Міграційної служби організували "схему" для ухилянтів

Посадовці Міграційної служби організували на території Одеської області "схему" для ухилянтів. Чиновники нелегально виготовляли закордонні паспорти та передавали їх військовозобов'язаним українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

"Контррозвідка Служби безпеки спільно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області", - повідомили в СБУ.

У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали:

очільника місцевого райвідділу ДМС,

двох його підлеглих,

посадовця регіонального підрозділу Центру надання адмінпослуг.

Фігуранти налагодили корупційний механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України та намагаються "віддалено" оформити закордонні паспорти.

Така "схема" дозволяла військовозобов’язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК та СП.

Як діяли правопорушники

Організатори виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури, а саме - без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах.

Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок "робили" із дистанційно надісланої світлини.

Готові паспорти чиновники-фігуранти передавали замовникам через мережу посередників.

Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тисяч доларів, залежно від терміновості.

Обшуки в підозрюваних

Під час 57 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучено:

понад 300 тисяч доларів та більше ніж 60 тисяч євро, ймовірно одержаних злочинним шляхом;

майже 200 печаток і штампів, які використовували у "схемі".

За даними слідства, загалом ділки отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Наразі ж зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Усі документи, видані із порушенням закону, будуть скасовані відповідно до процедури.