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"Помогла" более сотни уклонистов. Экс-заместитель главы Волынской ОГА разоблачена на "схеме"

Фото: эксзамглавы Волынской ОВА разоблачена на "схеме" (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшая заместитель главы Волынской областной военной администрации (ОВА), а также ее сообщники разоблачены на незаконной переправке военнообязанных через границу. В целом они "помогли" более сотни уклонистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Что произошло

Согласно данным следствия, подозреваемые организовали «схему» уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин. Среди организаторов: 

  • руководители общественных организаций;
  • физические лица-предприниматели и другие.

С августа 2022 по апрель 2023-го подозреваемые "помогли" с незаконным пересечением границы более 100 военнообязанных, которых выдавали за «волонтеров». 

 

Фото: экс-замглавы Волынской ОВА разоблачена на "схеме" (t.me/pgo_gov_ru)

"Подозреваемые вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу. По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тысяч долларов с человека, деньги участникам преступной организации передавали через посредников", - пишет Офис генпрокурора. 

Что угрожает

Бывшему заместителю главы ОВА, а также ее семи сообщникам 

сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная преступной организацией).

Им грозит до 12 лет тюрьмы. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) недавно разоблачила должностных лиц Миграционной службы на "схеме" для уклонистов. Чиновники нелегально изготовляли загранпаспорта и передавали их военнообязанным украинцам.

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Волынская область