"Помогла" более сотни уклонистов. Экс-заместитель главы Волынской ОГА разоблачена на "схеме"

Бывшая заместитель главы Волынской областной военной администрации (ОВА), а также ее сообщники разоблачены на незаконной переправке военнообязанных через границу. В целом они "помогли" более сотни уклонистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, подозреваемые организовали «схему» уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин. Среди организаторов:
С августа 2022 по апрель 2023-го подозреваемые "помогли" с незаконным пересечением границы более 100 военнообязанных, которых выдавали за «волонтеров».
Фото: экс-замглавы Волынской ОВА разоблачена на "схеме" (t.me/pgo_gov_ru)
"Подозреваемые вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу. По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тысяч долларов с человека, деньги участникам преступной организации передавали через посредников", - пишет Офис генпрокурора.
Бывшему заместителю главы ОВА, а также ее семи сообщникам
сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) недавно разоблачила должностных лиц Миграционной службы на "схеме" для уклонистов. Чиновники нелегально изготовляли загранпаспорта и передавали их военнообязанным украинцам.
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