"Допомога вже в дорозі": сенатор США виступив з погрозами іранському режиму

Масові протести в Ірані: що відомо

Хвиля потужних протестів прокотилася Іраном, починаючи з кінця грудня 2025 року, оскільки курс валют різко впав через західні санкції (1 долар США коштує 1,46 млн іранських реалів). Інфляція в країні прискорилася до 42,5% на місяць, ціни почали зростати космічними темпами.

Спочатку люди вийшли на протести з економічними вимогами, але дуже швидко процес політизувався. До мітингів доєдналися студенти та інші верстви населення, а також, що стало доволі несподіваним - ті, хто колись був "опорою режиму", зокрема торговці.

Іранський режим відреагував максимально жорстоко - стріляниною, спецзасобами, побиттями та масовими арештами. Загалом зараз серед жертв протестів - 30 демонстрантів, четверо дітей та двоє силовиків, а понад 1200 людей заарештовано.

7 січня стало відомо, що протестувальники нібито взяли під контроль два міста - Абданан та Малехшахі. Також протестувальники вперше звернулися до президента США Дональда Трампа із проханням про захист. ЩЕ на початку заворушень в Ірані Трамп гнівно відреагував на їхнє придушення, пообіцявши підтримку громадянам у разі застосування проти них зброї.