Допомога від ЄС на 50 млрд євро: скільки Україна отримає до літа і чи вистачить грошей на пів року

Як надходитиме допомога?

Так, у березні очікується 4,5 млрд євро. Це буде перехідне фінансування перед запуском 4-річної програми Ukraine Facility на 50 млрд євро. Для отримання цих грошей найближчим часом буде підписано меморандум із ЄС та кредитний договір. Після затвердження умов програми, що очікується у квітні-травні, буде отримано ще один транш на 1,8 млрд євро.

"Це очікується десь у квітні-травні", - сказав перший заступник міністра економіки України Олексій Соболєв. Він зазначив, що всі гроші від ЄС будуть направлені на покриття дефіциту держбюджету.

Потім щокварталу транші виділятимуться після перегляду програми та оцінки виконання Україною її умов.

"Другий квартал закінчиться і в липні-серпні буде проведено оцінку і буде отримано гроші вже за виконання реформ", - заявив Соболєв.

Менше, ніж розраховує уряд

Як зазначають експерти, ці фінансові надходження покращать ситуацію, але потреби держбюджету все ж таки повністю не покриють.

"6,3 млрд євро - це менше ніж розраховує уряд на цей період (до літа - ред.). Ключовим питанням залишається фінансування від США. Якщо воно буде, то планові обсяги від ЄС достатні для комфортного фінансування дефіциту бюджету. Але без коштів від США ця сума далека від бажаної", - сказав голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук у коментарі РБК-Україна.

Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що до літа грошей Україні має вистачити, враховуючи надходження від ЄС, МВФ, допомогу від Японії, а також збільшення надходжень із внутрішніх ресурсів у вигляді дивідендів держкомпаній та збільшення деяких зборів.

"Інше питання, що буде в середині та другій половині року, коли всі екстра податки та дивіденди вичерпаються", - зазначив Паращій.

Але поки що, вважає він, є потенціал набрати 31-33 млрд доларів міжнародної допомоги до кінця року. Сума, що бракує, не настільки критична, вважає експерт, і враховуючи оптимістичні очікування уряду, вона цілком може бути покрита США та іншими партнерами.

Крім того, є велика ймовірність отримання Україною відсотків від російських активів у ЄС. На сьогоднішній день їх накопичилося вже понад 4 млрд доларів.

50 млрд євро для України від ЄС

1 лютого на саміті лідерів Європейського союзу одностайним рішенням було схвалено виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Цього ж дня президент Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за створення Фонду для України у розмірі 50 млрд євро. Він наголосив, що фінансова підтримка не менш важлива, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію.

Вже 14 лютого посли 27 країн Європейського Союзу на зустрічі погодили юридичні тексти, необхідні для запуску пакету ЄС щодо підтримки України обсягом 50 млрд євро. 22 лютого профільні комітети Європейського парламенту підтримали програму фінансової підтримки України UkraineFacility. При цьому в Європарламенті не приховують, що ця допомога Україні від ЄС є недостатньою. Вона не покриє потреби країни до 2027 року.

Нагадаємо, у червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії програми закінчився наприкінці 2023 року.