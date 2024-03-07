Помощь от ЕС на 50 млрд евро: сколько Украина получит до лета и хватит ли денег на полгода

Как будет поступать помощь?

Так, в марте ожидается 4,5 млрд евро. Это будет переходное финансирование перед запуском 4-летней программы Ukraine Facility на 50 млрд евро. Для получения этих денег в ближайшее время будет подписан меморандум с ЕС и кредитный договор. После утверждения условий программы, которое ожидается в апреле-мае, будет получен еще один транш на 1,8 млрд евро.

"Это ожидается где-то в апреле-мае", - сказал первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев. Он отметил, что все деньги от ЕС будут направлены для покрытия дефицита госбюджета.

Затем ежеквартально транши будут выделяться после пересмотра программы и оценки выполнения Украиной ее условий.

"Второй квартал закончится и в июле-августе будет проведена оценка и будут получены деньги уже за выполнение реформ", - заявил Соболев.

Меньше, чем расчитывает Кабмин

Как отмечают эксперты, эти финансовые поступления улучшат ситуацию, но потребности госбюджета все же полностью не покроют.

"6,3 млрд евро - это меньше чем рассчитывает правительство на этот период (до лета - ред.). Ключевым вопросом остается финансирование от США. Если оно будет, то плановые объемы от ЕС достаточны для комфортного финансирования дефицита бюджета. Но без средств от США эта сумма далека от желаемой", - сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук в комментарии РБК-Украина.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что до лета денег Украине должно хватить, учитывая поступления от ЕС, МВФ, помощь от Японии, а также увеличения поступлений из внутренних ресурсов в виде дивидендов госкомпаний и увеличения некоторых сборов.

"Другой вопрос, что будет в середине и второй половине года, когда все экстра налоги и дивиденды истощатся", - отметил Паращий.

Но пока, считает он, есть потенциал набрать 31-33 млрд долларов международной помощи до конца года. Недостающая сумма не столь критична, считает эксперт, и учитывая оптимистические ожидания правительства, она вполне может быть покрыта США и другими партнерами.

Кроме того, сохраняется большая вероятность получения Украиной процентов от российских активов в ЕС. На сегодняшний день их накопилось уже более 4 млрд долларов.

50 млрд евро для Украины от ЕС

1 февраля на саммите лидеров Европейского союза единодушным решением было принято выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. В этот же день президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за создание Фонда для Украины в размере 50 млрд евро. Он подчеркнул, что финансовая поддержка не менее важна, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.

Уже 14 февраля послы 27 стран Европейского Союза на встрече согласовали юридические тексты, необходимые для запуска пакета ЕС по поддержке Украины объемом 50 млрд евро. 22 февраля профильные комитеты Европейского парламента поддержали программу финансовой поддержки Украины UkraineFacility. При этом, в Европарламенте не скрывают, что эта помощь Украине от ЕС является недостаточной. Она не покроет потребностей страны до 2027 года.

Напомним, в июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок действия программы закончился в конце 2023 года.