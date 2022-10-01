Допомога важлива як ніколи: Зеленський подякував США за 12,35 млрд доларів допомоги

Президент США Джо Байден підписав закон , який передбачає 12,35 млрд доларів додаткової допомоги Україні. Допомога є важливою як ніколи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

"Дякую Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі 12,35 млрд доларів. Напередодні законопроєкт підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - пише президент.

Зеленський відзначив, що закон передбачує фінансування оборонних програм України та й загалом, є потужною підтримкою.

"Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії Росії!", - підсумував Зеленський.