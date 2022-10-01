Помощь важна как никогда: Зеленский поблагодарил США за 12,35 млрд долларов помощи

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"Спасибо Джо Байдену за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины в размере 12,35 млрд долларов. Накануне законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства", - пишет президент.

Зеленский отметил, что закон предусматривает финансирование оборонных программ Украины и вообще является мощной поддержкой.

"Эта помощь сегодня важна как никогда. Должны и дальше совместно противодействовать агрессии России!", - подытожил Зеленский.