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Помощь важна как никогда: Зеленский поблагодарил США за 12,35 млрд долларов помощи

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий 12,35 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Помощь важна как никогда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"Спасибо Джо Байдену за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины в размере 12,35 млрд долларов. Накануне законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства", - пишет президент.

Зеленский отметил, что закон предусматривает финансирование оборонных программ Украины и вообще является мощной поддержкой.

"Эта помощь сегодня важна как никогда. Должны и дальше совместно противодействовать агрессии России!", - подытожил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 30 сентября, Палата представителей одобрила выделение Украине финансовой помощи в размере 12,35 млрд долларов. После этого Байден сразу подписал закон.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, уже на следующей неделе Вашингтон объявит о новом пакете помощи Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиВладимир Зеленский