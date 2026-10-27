Допомога Україні від союзників поза ЄС може скоротитися вп'ятеро, - FT
Євросоюз вимагає від країн G7 терміново збільшити фінансову підтримку України на наступний рік через ризик значного дефіциту допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Згідно з прогнозом Єврокомісії, союзники Києва поза межами ЄС наразі пообіцяли виділити на наступний рік лише 4 млрд євро, що майже в п'ять разів менше за 19 млрд євро у 2026 році.
Зокрема, країни G7 - США, Велика Британія, Канада та Японія - сукупно готові надати лише 1 млрд євро.
Брюссель розпочав екстрене планування для пошуку додаткових джерел фінансування, оскільки не бажає самостійно покривати утворений дефіцит. На частку ЄС та його держав-членів припадає 80% обіцяної підтримки України на 2027 рік.
"Європа не може самотужки задовольнити фінансові потреби України... Міжнародні партнери, включаючи союзників по НАТО, також мають активізувати свої зусилля", - заявив представник Єврокомісії.
Позиція Канади й Японії
Уряди Британії та Канади готуються оприлюднити свої бюджети на 2027 рік, за якими Брюссель стежитиме в очікуванні подальших обіцянок щодо допомоги Україні.
У міністерстві фінансів Канади зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення надали Україні 27 млрд канадських доларів підтримки, проте відмовилися коментувати проєкт бюджету, який представлять 5 листопада.
Водночас представник МЗС Японії спростував певні оцінки Єврокомісії, зазначивши, що уряд наразі не робить остаточних заяв щодо майбутніх обсягів фінансування, але розглядає різні варіанти з урахуванням обговорень у межах G7.
Нестача допомоги від НАТО
Окрім фінансових питань, за оцінками Комісії, 32 членам НАТО наразі не вистачає 13 мільярдів євро до обіцяної цього року суми в 70 мільярдів євро на військову підтримку Києва.
Попри це, у Північноатлантичному альянсі заявляють, що генеральний секретар Марк Рютте очікує, що союзники "продовжуватимуть надавати Україні рішучу підтримку".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 70 млрд євро на оборону від Євросоюзу наступного року.
Зазначимо, Euronews повідомило, що ЄС намагається знайти 70 млрд євро для фінансування України у 2027 році. Через посилення російських ударів раніше узгодженої позики вже недостатньо для покриття потреб, а простих рішень для залучення додаткових коштів у Брюсселі не мають.