Допомога Україні від союзників поза ЄС може скоротитися вп'ятеро, - FT

Євросоюз вимагає від країн G7 терміново збільшити фінансову підтримку України на наступний рік через ризик значного дефіциту допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Згідно з прогнозом Єврокомісії, союзники Києва поза межами ЄС наразі пообіцяли виділити на наступний рік лише 4 млрд євро, що майже в п'ять разів менше за 19 млрд євро у 2026 році.

Зокрема, країни G7 - США, Велика Британія, Канада та Японія - сукупно готові надати лише 1 млрд євро.

Брюссель розпочав екстрене планування для пошуку додаткових джерел фінансування, оскільки не бажає самостійно покривати утворений дефіцит. На частку ЄС та його держав-членів припадає 80% обіцяної підтримки України на 2027 рік.

"Європа не може самотужки задовольнити фінансові потреби України... Міжнародні партнери, включаючи союзників по НАТО, також мають активізувати свої зусилля", - заявив представник Єврокомісії.

Позиція Канади й Японії

Уряди Британії та Канади готуються оприлюднити свої бюджети на 2027 рік, за якими Брюссель стежитиме в очікуванні подальших обіцянок щодо допомоги Україні.

У міністерстві фінансів Канади зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення надали Україні 27 млрд канадських доларів підтримки, проте відмовилися коментувати проєкт бюджету, який представлять 5 листопада.

Водночас представник МЗС Японії спростував певні оцінки Єврокомісії, зазначивши, що уряд наразі не робить остаточних заяв щодо майбутніх обсягів фінансування, але розглядає різні варіанти з урахуванням обговорень у межах G7.

Нестача допомоги від НАТО

Окрім фінансових питань, за оцінками Комісії, 32 членам НАТО наразі не вистачає 13 мільярдів євро до обіцяної цього року суми в 70 мільярдів євро на військову підтримку Києва.

Попри це, у Північноатлантичному альянсі заявляють, що генеральний секретар Марк Рютте очікує, що союзники "продовжуватимуть надавати Україні рішучу підтримку".