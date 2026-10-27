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Помощь Украине от союзников вне ЕС может сократиться в пять раз, - FT

22:49 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Помощь Украине от союзников вне ЕС может сократиться в пять раз, - FT Фото: лидеры ЕС (Getty Images)
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Евросоюз требует от стран G7 срочно увеличить финансовую поддержку Украины на следующий год из-за риска значительного дефицита помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, союзники Киева вне ЕС пока пообещали выделить на следующий год лишь 4 млрд евро, что почти в пять раз меньше 19 млрд евро в 2026 году.

В частности, страны G7 - США, Великобритания, Канада и Япония - совокупно готовы предоставить лишь 1 млрд евро.

Брюссель начал экстренное планирование по поиску дополнительных источников финансирования, поскольку не желает самостоятельно покрывать образовавшийся дефицит. На долю ЕС и его государств-членов приходится 80% обещанной поддержки Украины на 2027 год.

"Европа не может самостоятельно удовлетворить финансовые потребности Украины... Международные партнеры, включая союзников по НАТО, также должны активизировать свои усилия", - заявил представитель Еврокомиссии.

Позиция Канады и Японии

Правительства Британии и Канады готовятся обнародовать свои бюджеты на 2027 год, за которыми Брюссель будет следить в ожидании дальнейших обещаний о помощи Украине.

В министерстве финансов Канады отметили, что с начала полномасштабного вторжения предоставили Украине 27 млрд. канадских долларов поддержки, однако отказались комментировать проект бюджета, который представят 5 ноября.

В то же время представитель МИД Японии опроверг определенные оценки Еврокомиссии, отметив, что правительство пока не делает окончательных заявлений по будущим объемам финансирования, но рассматривает различные варианты с учетом обсуждений в рамках G7.

Нехватка помощи НАТО

Кроме финансовых вопросов, по оценкам Комиссии, 32 членам НАТО не хватает 13 миллиардов евро до обещанной в этом году суммы в 70 миллиардов евро на военную поддержку Киева.

Несмотря на это, в Североатлантическом альянсе заявляют, что генеральный секретарь Марк Рютте ожидает, что союзники будут "продолжать оказывать Украине решительную поддержку".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 70 млрд евро на оборону от Евросоюза в следующем году.

Отметим, Euronews сообщило, что ЕС пытается найти 70 млрд евро для финансирования Украины в 2027 году. Из-за усиления российских ударов ранее согласованного займа уже недостаточно для покрытия потребностей, а простых решений для привлечения дополнительных средств в Брюсселе нет.

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