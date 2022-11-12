Допомога Україні. Шольц назвав три пріоритетні напрямки
Допомога, надана Україні, має вирішувати три пріоритетні завдання. Мовиться про ППО, електрику та біженців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час дискусії, організованої мовником RND.
Політик зазначив, що насамперед потрібно забезпечити захист українських міст від атак РФ з повітря.
Шольц високо оцінив ефективність німецького ЗРК IRIS-T.
По-друге, зруйновану критичну інфраструктуру потрібно швидко відновлювати, продовжив канцлер.
По-третє, очільник Німеччини вважає необхідним підготуватись до прибуття нової хвилі біженців.
Окрім цього, Шольц звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у тому, що той два роки готувався до війни.
"Путін лише шукав привід для початку війни проти України", - додав німецький канцлер.
Нагадаємо, Шольц заявив, що війна, яку Росія роз'язала проти України, перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню.
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