Шольц про війну РФ проти України: Диктаторського миру не буде
Війна, яку Росія роз'язала проти України, перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час дискусії, організованої мовником RND.
"Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, перш за все, завадив усьому, що раніше відбувалося в плані переговорів", - сказав політик.
Шольц виступив проти припинення вогню на умовах Росії та підкреслив, що насамперед Кремль повинен усвідомити: ідея диктаторського миру ні до чого не призведе.
"Не можна просто пройтись фломастером по території й сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського миру не буде, має бути інше розуміння", - наголосив канцлер Німеччини.
Він також згадав, як вів із Путіним переговори у Москві незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Тоді російський диктатор вимагав у Шольца, щоб в Україні не було "ніяких ракет, які загрожують Москві", "Україна не вступала до НАТО", а також "статус окремих областей на сході України".
"Жодна з причин, які там зіграли свою роль, не виправдала б цю війну, тому що нічого з цього насправді не відбулося", - додав німецький політик.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може розглянути можливість мирних переговорів, якщо Росія погодиться їх вести на українських умовах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.