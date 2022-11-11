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Шольц про війну РФ проти України: Диктаторського миру не буде

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П'ятниця 11 листопада 2022 23:42
Шольц про війну РФ проти України: Диктаторського миру не буде Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Війна, яку Росія роз'язала проти України, перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час дискусії, організованої мовником RND.

"Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, перш за все, завадив усьому, що раніше відбувалося в плані переговорів", - сказав політик.

Шольц виступив проти припинення вогню на умовах Росії та підкреслив, що насамперед Кремль повинен усвідомити: ідея диктаторського миру ні до чого не призведе.

"Не можна просто пройтись фломастером по території й сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського миру не буде, має бути інше розуміння", - наголосив канцлер Німеччини.

Він також згадав, як вів із Путіним переговори у Москві незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Тоді російський диктатор вимагав у Шольца, щоб в Україні не було "ніяких ракет, які загрожують Москві", "Україна не вступала до НАТО", а також "статус окремих областей на сході України".

"Жодна з причин, які там зіграли свою роль, не виправдала б цю війну, тому що нічого з цього насправді не відбулося", - додав німецький політик.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може розглянути можливість мирних переговорів, якщо Росія погодиться їх вести на українських умовах.

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