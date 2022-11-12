ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Помощь Украине. Шольц назвал три приоритетных направления

Новина українською →
Суббота 12 ноября 2022 00:18
Помощь Украине. Шольц назвал три приоритетных направления Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Помощь, оказанная Украине, должна решать три приоритетных задачи. Речь идет о ПВО, электричестве и беженцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в ходе дискуссии, организованной вещателем RND.

Политик отметил, что, прежде всего, нужно обеспечить защиту украинских городов от атак РФ с воздуха.

Шольц высоко оценил эффективность немецкого ЗРК IRIS-T.

Во-вторых, разрушенную критическую инфраструктуру нужно быстро восстанавливать, продолжил канцлер.

В-третьих, глава Германии считает необходимым подготовиться к прибытию новой волны беженцев.

Кроме того, Шольц обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что тот два года готовился к войне.

"Путин только искал повод для начала войны против Украины", - добавил немецкий канцлер.

Напомним, Шольц заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, препятствует любому дипломатическому сближению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц Война России против Украины
NEWS
Вы не скроетесь. Зеленский дал совет россиянам на правом берегу Днепра
Вы не скроетесь. Зеленский дал совет россиянам на правом берегу Днепра
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше