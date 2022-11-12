Помощь Украине. Шольц назвал три приоритетных направления
Помощь, оказанная Украине, должна решать три приоритетных задачи. Речь идет о ПВО, электричестве и беженцах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в ходе дискуссии, организованной вещателем RND.
Политик отметил, что, прежде всего, нужно обеспечить защиту украинских городов от атак РФ с воздуха.
Шольц высоко оценил эффективность немецкого ЗРК IRIS-T.
Во-вторых, разрушенную критическую инфраструктуру нужно быстро восстанавливать, продолжил канцлер.
В-третьих, глава Германии считает необходимым подготовиться к прибытию новой волны беженцев.
Кроме того, Шольц обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что тот два года готовился к войне.
"Путин только искал повод для начала войны против Украины", - добавил немецкий канцлер.
Напомним, Шольц заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, препятствует любому дипломатическому сближению.
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